পিরোজপুর, হবিগঞ্জ ও চুয়াডাঙ্গায়  জিপিএ-৫ উৎসব

‘স্বপ্ন দেখো, জীবন গড়ো’ স্লোগান নিয়ে সারা দেশে হচ্ছে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা জিপিএ-৫ উৎসব। প্রথম আলোর উদ্যোগ ও শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘শিখো’র পৃষ্ঠপোষকতায় ৬৪ জেলার আয়োজনের অংশ হিসেবে আজ মঙ্গলবার পিরোজপুর, হবিগঞ্জ ও চুয়াডাঙ্গায় অনুষ্ঠিত হলো কৃতী শিক্ষার্থীদের এই বর্ণিল সংবর্ধনা। সেই বর্ণিল উৎসব নিয়েই এই আয়োজন।

১ / ১৫
পিরোজপুরে জাতীয় সংগীতের সময় দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করেন অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী ও আমন্ত্রিত অতিথিরা। শহীদ ওমর ফারুক মিলনায়তন, পিরোজপুর, ৯ সেপ্টেম্বর
ছবি: সাইয়ান
২ / ১৫
উপহার পাওয়া ক্রেস্টের ছবি তুলছে এক শিক্ষার্থী। শহীদ ওমর ফারুক মিলনায়তন, পিরোজপুর, ৯ সেপ্টেম্বর
ছবি: সাইয়ান
৩ / ১৫
শিক্ষার্থীরা মুঠোফোনে কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। শহীদ ওমর ফারুক মিলনায়তন, পিরোজপুর, ৯ সেপ্টেম্বর
ছবি: সাইয়ান
৪ / ১৫
গানের সঙ্গে দলীয় নৃত্য পরিবেশন করে পিরোজপুর বন্ধুসভার বন্ধুরা। শহীদ ওমর ফারুক মিলনায়তন, পিরোজপুর, ৯ সেপ্টেম্বর
ছবি: সাইয়ান
৫ / ১৫
মিথ্যা, মুখস্থবিদ্যা ও মাদক—এই তিন বিষয়কে ‘না’ বলে শিক্ষার্থীরা শপথ পড়ে। শহীদ ওমর ফারুক মিলনায়তন, পিরোজপুর, ৯ সেপ্টেম্বর
ছবি: সাইয়ান
৬ / ১৫
শিক্ষার্থীরা শপথ করছে মিথ্যা, মুখস্থবিদ্যা ও মাদককে ‘না’ বলার। শহীদ ওমর ফারুক মিলনায়তন, পিরোজপুর, ৯ সেপ্টেম্বর
ছবি: সাইয়ান
৭ / ১৫
হবিগঞ্জে শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ফটোফ্রেমে ছবি তুলছে শিক্ষার্থীরা। জেলা পরিষদ মিলনায়তন, হবিগঞ্জ, ৯ সেপ্টেম্বর
ছবি: আনিস মাহমুদ
৮ / ১৫
শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন কণ্ঠশিল্পী আশিক। জেলা পরিষদ মিলনায়তন, হবিগঞ্জ, ৯ সেপ্টেম্বর
ছবি: আনিস মাহমুদ
৯ / ১৫
শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বন্ধুসভার সদস্যের নৃত্য পরিবেশনা। জেলা পরিষদ মিলনায়তন, হবিগঞ্জ, ৯ সেপ্টেম্বর
ছবি: আনিস মাহমুদ
১০ / ১৫
জিপিএ-৫ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কুইজ বিজয়ী শিক্ষার্থীরা। জেলা পরিষদ মিলনায়তন, হবিগঞ্জ, ৯ সেপ্টেম্বর
ছবি: আনিস মাহমুদ
১১ / ১৫
হবিগঞ্জে শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে হাত উঁচিয়ে মিথ্যা, মাদক ও মুখস্থকে ‘না’ বলার অঙ্গীকার করে শিক্ষার্থীরা। জেলা পরিষদ মিলনায়তন, হবিগঞ্জ, ৯ সেপ্টেম্বর
ছবি: আনিস মাহমুদ
১২ / ১৫
অনুষ্ঠানে সেলফি তুলছে শিক্ষার্থীরা। জেলা পরিষদ মিলনায়তন, হবিগঞ্জ, ৯ সেপ্টেম্বর
ছবি: আনিস মাহমুদ
১৩ / ১৫
চুয়াডাঙ্গায় শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন বন্ধু সভার সদস্য শাওন কুমার রায়। ফার্স্ট ক্যাপিটাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, চুয়াডাঙ্গা, ৯ সেপ্টেম্বর
ছবি: শাহ আলম
১৪ / ১৫
জেলা শিল্পকলা একাডেমি ও বন্ধুসভার সদস্যদের অংশগ্রহণে থিম সংয়ের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন। ফার্স্ট ক্যাপিটাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, চুয়াডাঙ্গা, ৯ সেপ্টেম্বর
ছবি: শাহ আলম
১৫ / ১৫
চুয়াডাঙ্গায় শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আসা শিক্ষার্থীরা। ফার্স্ট ক্যাপিটাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, চুয়াডাঙ্গা, ৯ সেপ্টেম্বর
ছবি: শাহ আলম
