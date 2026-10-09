পূজার মেলার প্রস্তুতি
বগুড়ার গাবতলী উপজেলার ইছামতি নদীর তীরে মহিষাবান গ্রামে সুশীল ও সুনীল দুই ভাইয়ের বাড়ি। বর্তমানে তাঁদের দম ফেলার ফুরসত নেই। কারণ, আর কয়েক দিন পরই দুর্গাপূজা। বসবে মেলা। সেখানে বিক্রি হবে মাটির খেলনা। তাই দুই ভাই তৈরি করছেন মাটির খেলনা। শুধু তাঁরাই নন, এই কাজে হাত লাগান বাড়ির লোকজনও। এমনকি বাইরের অনেকে এখানে চুক্তিতেও কাজ করেন। এখন এই বাড়িতে একদিকে চলছে খেলনা শুকানোর কাজ; অন্যদিকে আগুনে পোড়ানো এবং রঙের কাজ। মেলার প্রস্তুতি নিয়ে এবারের ছবির গল্প
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