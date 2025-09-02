বাংলাদেশ

ফ্যান্টাসি কিংডমে জিপিএ-৫ উৎসব

‘স্বপ্ন দেখো, জীবন গড়ো’ স্লোগানে ৬৪ জেলার কৃতী শিক্ষার্থীদের নিয়ে চলছে প্রথম আলোর আয়োজনে ও শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখোর পৃষ্ঠপোষকতায় জিপিএ-৫ উৎসব। এর ধারাবাহিকতায় ঢাকা অঞ্চলের উৎসবের প্রথম দিন অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজ মঙ্গলবার, সাভারের আশুলিয়ার ফ্যান্টাসি কিংডমে। আয়োজনটি পাওয়ার্ড বাই কনকা-গ্রি। সহযোগিতায় কনকর্ড গ্রুপ, ফ্রেশ, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, কোয়ালিটি গ্রুপ, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ শাখা ক্যাম্পাস, আকিজ টেলিকম, আম্বার আইটি, এটিএন বাংলা ও প্রথম আলো বন্ধুসভা। উৎসব প্রাঙ্গণ থেকে ছবিগুলো তোলা—

শুভ্র কান্তি দাশ
দীপু মালাকার
, ঢাকা
১ / ১৫
প্রথম আলোর স্টলে সামনে কৃতী শিক্ষার্থীদের সারি।
২ / ১৫
কলেজজীবনের লক্ষ্য লিখে সাঁটিয়ে দিচ্ছে এক শিক্ষার্থী।
৩ / ১৫
ছবির ফ্রেমে বন্ধুরা একসঙ্গে।
৪ / ১৫
আনন্দের মুহূর্ত মুঠোফোনে ধারণ।
৫ / ১৫
উৎসব প্রাঙ্গণে ভিডিও বুথে এক শিক্ষার্থী।
৬ / ১৫
কিশোর আলো ও বিজ্ঞান চিন্তার স্টলের সামনে কৃতী শিক্ষার্থীদের ভিড়।
৭ / ১৫
ঐতিহাসিক স্থাপনার খুদে সংস্করণের সামনে ছবি তোলায় ব্যস্ত দুজন।
৮ / ১৫
সেলফি তুলছে উৎসবে আসা কয়েকজন।
৯ / ১৫
রাইডে উঠে আনন্দে মেতেছে শিক্ষার্থীরা।
১০ / ১৫
উৎসব প্রাঙ্গণে রাখা জারে কুপন ফেলছে শিক্ষার্থীরা।
১১ / ১৫
বন্ধুসভার স্টলে ভিড়।
১২ / ১৫
রাইডে চড়ার অপেক্ষায় লম্বা সারিতে শিক্ষার্থীরা।
১৩ / ১৫
যোদ্ধার আদলে বানানো ফ্রেমে ছবি তুলেছে একজন।
১৪ / ১৫
রাইডে হাস্যোজ্জ্বল শিক্ষার্থীরা।
১৫ / ১৫
দল বেধে বন্ধুরা উৎসবে এসেছে। একটা গ্রুপ সেলফি তো তোলাই যায়!
