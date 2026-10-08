ভোর হলেই জমে ওঠে মাছের ঘাট
বরিশাল নগরের পোর্ট রোডের মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে ভোর হলেই নদী থেকে আসা মাছ নামানো, বেচাকেনা আর ব্যস্ততা শুরু হয়। বেড়ে যায় আড়তদার, পাইকার, শ্রমিক, ক্রেতা ও বিক্রেতাদের কর্মচাঞ্চল্য। ইলিশ, রুই, পাঙাশসহ নানা প্রজাতির মাছের সমারোহে সরগরম হয়ে ওঠে পুরো বাজার। আশেপাশের নদীতে ধরা জেলেদের মাছ বিক্রি জন্য নিয়ে আসা হয় এই অবতরণ কেন্দ্রে। নদী আর মাছকে ঘিরে গড়ে ওঠা এই কর্মযজ্ঞ বরিশালের অর্থনীতি ও নগরজীবনেরও এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
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