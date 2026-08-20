গ্যাস–সংকটে নরসিংদীতে স্থবির কারখানা
সারা দেশে তীব্র গ্যাস–সংকটে বিপাকে পড়েছে শিল্পকারখানা। এ সংকটের প্রভাব পড়েছে নরসিংদীর শিল্পোৎপাদনেও। টানা গ্যাস সরবরাহে ঘাটতির কারণে জেলার গ্যাসনির্ভর কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। কোথাও পুরোপুরি বন্ধ আছে কারখানা, কোথাও আবার কাঁচামাল পড়ে আছে অব্যবহৃত অবস্থায়। কাজ না থাকায় শ্রমিকেরা অলস সময় কাটাচ্ছেন; কেউ কেউ কারখানার যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণে ব্যস্ত। নরসিংদীর সাটিরপাড়া, চৌয়ালা ও ঘোড়াদিয়া এলাকার কয়েকটি কারখানায় এমন চিত্র দেখা যায়:
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