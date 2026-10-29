বাংলাদেশ

ইলিশ ধরায় নিষেধাজ্ঞা শেষ হচ্ছে, আবার সাগরে ছুটবে মাছ ধরার নৌকা

মা ইলিশের নিরাপদ প্রজনন নিশ্চিত করতে টানা ২২ দিনের সরকারি নিষেধাজ্ঞা শেষ হচ্ছে আজ ২৯ অক্টোবর মধ্যরাতে। ৮ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া এই নিষেধাজ্ঞার কারণে এত দিন সাগরে মাছ ধরা বন্ধ রেখেছিলেন জেলেরা। ফলে চট্টগ্রামের চিরচেনা রাসমণি ঘাট ও কর্ণফুলীতীরের ফিশারি ঘাটের চঞ্চলতা রূপ নিয়েছিল নীরবতায়। ঘাটে নোঙর ফেলে এত দিন অলস সময় পার করেছে মাছ ধরার ট্রলার ও নৌকাগুলো। আজ মধ্যরাতে নিষেধাজ্ঞা শেষ হতেই আবারও রুপালি ইলিশের সন্ধানে সাগরের পানে ভেসে যাবে এসব জলযান।

জুয়েল শীল
চট্টগ্রাম
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কর্ণফুলী নদীর তীরে নতুন ফিশারি ঘাট। টানা ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা আজ শেষ হচ্ছে। দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে দ্রুতই হাঁকডাকে মুখর হয়ে উঠবে এই ঘাট
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কর্ণফুলীর পাড়ে একটির সঙ্গে আরেকটি গা ঘেঁষে নোঙর করে রাখা লাল রঙের মাছ ধরার নৌকাগুলো সাগরে নামার অপেক্ষায়
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ঘাটের খুঁটিতে অলসভাবে বেঁধে রাখা ইঞ্জিনচালিত মাছ ধরার নৌকাগুলো আজ মধ্যরাতের পর থেকেই আবার ছুটে চলবে সাগরের পানে
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ফিশারি ঘাটের চারপাশে নৌকার ভিড়
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খালের জলে ভাসছে নোঙর করা নৌকাগুলো
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চট্টগ্রামের কাট্টলী খালে সারিবদ্ধভাবে বেঁধে রাখা মাছ ধরার নৌকা
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কর্মচাঞ্চল্যহীন ফিশারি ঘাটে এত দিন অলস পড়ে ছিল মাছ ধরার নৌকাগুলো। নিষেধাজ্ঞা শেষ হওয়ায় আজ মধ্যরাত থেকে পুরো এলাকায় ফিরবে চেনা ব্যস্ততা
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