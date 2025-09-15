বাংলাদেশ

বাতাবিলেবুর ভাসমান হাট

ভিটামিন ‘সি’সমৃদ্ধ ফল বাতাবিলেবু। বেশির ভাগ এলাকায় এটি জাম্বুরা নামে পরিচিত। পাহাড়ি এলাকায় বলা হয় কন্ডাল। পাহাড়ে ফলটির ব্যাপক উৎপাদন হয়। কৃষি বিভাগের তথ্যমতে, এ বছর রাঙামাটি জেলায় ৬০০ কোটি টাকার বাতাবিলেবু উৎপাদন হয়েছে। ভাদ্র ও আশ্বিন—এ দুই মাস ভরা মৌসুম থাকে বাতাবিলেবুর। বাগানিরা বুধ ও শনিবার সাপ্তাহিক হাটে রাঙামাটি শহরে নৌকাভর্তি বাতাবিলেবু নিয়ে আসেন। ক্রেতা–বিক্রেতার দাম হাঁকাহাঁকি চলে শহরের বনরূপার ভাসমান হাটে। পরে পাইকারেরা এই ফল কিনে নিয়ে যান দেশের বিভিন্ন প্রান্তে।

সুপ্রিয় চাকমা
রাঙামাটি
১ / ৮
গাছে ঝুলছে পাকা বাতাবিলেবু
২ / ৮
গ্রাম থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে বাতাবিলেবু
৩ / ৮
নিজ বাগানের ফল বিক্রি করতে শহরে এসেছেন এই নারী
৪ / ৮
নৌকাভর্তি বাতাবিলেবু নিয়ে শহরের সমতাঘাটে এসেছেন বিক্রেতারা
৫ / ৮
নৌকায় বাতাবিলেবু বাছাই করছেন এক শ্রমিক
৬ / ৮
নৌকা থেকে বাতাবিলেবু কিনছেন পাইকারেরা
৭ / ৮
বনরূপার ভাসমান হাটে নৌকাভর্তি বাতাবিলেবু
৮ / ৮
পাইকারের কাছ থেকে কেনা বাতাবিলেবু ট্রাকে তুলছেন এক শ্রমিক
