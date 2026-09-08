হেলমেটহীন বিপজ্জনক যাত্রা
সড়কে মোটরসাইকেলের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দুর্ঘটনা। আর যেকোনো সড়ক দুর্ঘটনায় সবচেয়ে বড় আঘাতটা আসে মাথায়, যা প্রায়ই প্রাণঘাতী রূপ নেয়। অথচ সিলেট নগরের ব্যস্ত রাজপথে প্রতিদিন দেখা মেলে হেলমেটহীন চালক ও আরোহীদের এমন খামখেয়ালিপনা। দ্রুতগতি আর অসচেতনতার কারণে দুর্ঘটনা ঘটলেও টনক নড়ছে না কারও; জীবনের নিরাপত্তার চেয়ে যেন দায়সারা ভাবটাই বড়। সম্প্রতি সিলেট নগরের খাদিমপাড়া ও ইসলামপুর এলাকা ঘুরে ছবিগুলো ক্যামেরাবন্দী করা হয়েছে।
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