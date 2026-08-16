হারিয়ে যেতে বসা শালবনের ছায়া

হারিয়ে যেতে বসা শালবনের ছায়া
ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ার সন্তোষপুরে প্রায় সাড়ে তিন হাজার একরজুড়ে ছিল শাল-গজারির প্রাকৃতিক বন। সময়ের সঙ্গে বন উজাড়, বসতি ও কৃষির বিস্তারে সেই বন এখন অনেক ছোট হয়ে এসেছে। অবশিষ্ট এই বনজুড়ে আছে শাল-গজারির ছায়া, বানরের বিচরণ আর হারিয়ে যেতে বসা এক প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের স্মৃতি। বন রক্ষায় সরকার সম্প্রতি ৫৬৫ দশমিক ৪৫ একর সংরক্ষিত বনভূমি নিয়ে ‘সন্তোষপুর ইকোপার্ক’ ঘোষণা করেছে। হারিয়ে যাওয়া শালবনের শেষ স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে এবারের ছবির গল্প।
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