কেকে ফুটবল, কেকে বিশ্বকাপ
বাংলাদেশ সময়ে আজ থেকে শুরু হচ্ছে ফুটবল বিশ্বকাপ। আর প্রতিদিন এর উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়েছে দেশের সর্বত্র। সবকিছু ছাড়িয়ে এই উন্মাদনা ছড়িয়েছে এবার খাবারের কেকের মধ্যে। সমর্থকদের জন্য নানা দেশের পতাকার আদলে তৈরি করা হচ্ছে কেক। প্রিয়জনদের উপহার দিতে সেই কেক কিনে নিয়ে যাচ্ছে লোকজন। ফুটবল সমর্থকদের কথা মাথায় রেখে চট্টগ্রামের একটি বেকারিতে কেক বানানো হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা জানান, প্রতি বিশ্বকাপে তারা এই আয়োজন রাখেন। চট্টগ্রাম নগরের খুলশী এলাকা থেকে তোলা ছবি:
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