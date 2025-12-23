আক্রান্ত প্রথম আলো, ছবিতে হামলাকারীদের মুখ স্পষ্ট
১৮ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার, ২০২৫ রাতে পরিকল্পিত ও সংগঠিত সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয় দেশের শীর্ষ সংবাদমাধ্যম প্রথম আলো। সেই রাতে সন্ত্রাসীরা রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলোর কার্যালয়ে ভাঙচুর ও লুটপাট চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। প্রথম আলোর কার্যালয় যখন দাউ দাউ করে জ্বলছিল, ভবনটির সামনে তখন উল্লাস করছিল হামলাকারীরা। রাত পৌনে ১২টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত চলে এই তাণ্ডব। ছবিতে হামলাকারীদের চেহারা স্পষ্ট। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদের পরিচয় খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। ছবিগুলো তুলেছেন প্রথম আলোর আলোকচিত্রীরা।
