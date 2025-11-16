বাংলাদেশ

প্রথম আলোর প্রীতিসমাবেশ

প্রথম আলোর ২৭তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে শনিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর হোটেল র‍্যাডিসন ব্লু মিলনায়তনে  সুহৃদ, শুভাকাঙ্ক্ষী, প্রিয়জনদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো এক প্রীতিসমাবেশ। প্রথম আলোর এবারের প্রতিপাদ্য ‘সত্যই সাহস’। দীর্ঘ এই পথপরিক্রমায় প্রথম আলো পেরিয়ে এসেছে অনেক মাইলফলক। দেশের মানুষের গভীর আস্থা যেমন অর্জন করেছে, তেমনি প্রথম আলোর বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা প্রশংসিত হয়েছে বিশ্বমঞ্চে। এসবই তুলে ধরা হয়েছিল প্রীতিসমাবেশে। এই মিলনমেলায় অতিথি হয়ে এসেছিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা, রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পোদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী, নারীনেত্রী, শিল্প-সাহিত্যের গুণীজন, পদস্থ সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, সাংবাদিক, আইনবিদ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা। ছবিগুলো তুলেছেন খালেদ সরকার, জাহিদুল করিম ও তানভীর আহাম্মেদ।

প্রথম আলোর ২৭ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত প্রীতিসমাবেশ হয়ে উঠেছিল রাজনৈতিক, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, অধিকারকর্মী, শিল্পী, ক্রীড়াবিদ—সবার মিলনমেলা
মঞ্চে বংশীবাদক কামরুল হাসান। তিনি তাঁর বাদনে ছড়িয়ে দিলেন ‘ধনধান্য পুষ্পভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা’ গানের সুর
আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়েছিল প্রথম আলোর নির্বাহী সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফের স্বাগত জানানোর মধ্য দিয়ে
প্রীতিসমাবেশে বক্তব্য দেন প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান
প্রীতিসমাবেশে বক্তব্য দেন মিডিয়াস্টার লিমিটেড ও ট্রান্সকম গ্রুপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সিমিন রহমান
প্রথম আলোর ২৭ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত প্রীতিসমাবেশে প্রথম আলোর হেড অব অনলাইন শওকত হোসেনের হাতে লতিফুর রহমান স্মৃতি পুরস্কার তুলে দেন মিডিয়াস্টার লিমিটেড ও ট্রান্সকম গ্রুপের সিইও সিমিন রহমান এবং প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান
অদিতি মহসীনের নেতৃত্বে গানে গানে শেষে হয় প্রীতিসমাবেশ
প্রীতিসমাবেশে ড. কামাল হোসেন, হামিদা হোসেনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন বাঁ থেকে উপদেষ্টা শারমিন মুরশিদ, ইফতেখারুজ্জামান, মহিউদ্দিন আহমদ ও নাসির আলী মামুন
অনুষ্ঠানে এসেছিলেন বিনোদন অঙ্গনের তারকারা। (বাঁ থেকে) মেহজাবীন চৌধুরী, আজমেরী হক বাঁধন ও তাসনিয়া ফারিণ
প্রীতিসমাবেশে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা, সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে কূটনীতিকেরাও যোগ দেন
প্রীতিসমাবেশে পরিবারের সঙ্গে মিডিয়াস্টার লিমিটেড ও ট্রান্সকম গ্রুপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সিমিন রহমান
প্রীতিসমাবেশে স্ত্রী শীলা আহমেদের সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল
পরিবার নিয়ে অনুষ্ঠানে এসেছিলেন অভিনেত্রী ফেরদৌসী মজুমদার ও অভিনেতা রামেন্দু মজুমদার
