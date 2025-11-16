প্রথম আলোর প্রীতিসমাবেশ

প্রথম আলোর প্রীতিসমাবেশ
প্রথম আলোর ২৭তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে শনিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর হোটেল র্যাডিসন ব্লু মিলনায়তনে সুহৃদ, শুভাকাঙ্ক্ষী, প্রিয়জনদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো এক প্রীতিসমাবেশ। প্রথম আলোর এবারের প্রতিপাদ্য ‘সত্যই সাহস’। দীর্ঘ এই পথপরিক্রমায় প্রথম আলো পেরিয়ে এসেছে অনেক মাইলফলক। দেশের মানুষের গভীর আস্থা যেমন অর্জন করেছে, তেমনি প্রথম আলোর বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা প্রশংসিত হয়েছে বিশ্বমঞ্চে। এসবই তুলে ধরা হয়েছিল প্রীতিসমাবেশে। এই মিলনমেলায় অতিথি হয়ে এসেছিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা, রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পোদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী, নারীনেত্রী, শিল্প-সাহিত্যের গুণীজন, পদস্থ সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, সাংবাদিক, আইনবিদ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা। ছবিগুলো তুলেছেন খালেদ সরকার, জাহিদুল করিম ও তানভীর আহাম্মেদ।
১ / ১৩
২ / ১৩
৩ / ১৩
৪ / ১৩
৫ / ১৩
৬ / ১৩
৭ / ১৩
৮ / ১৩
৯ / ১৩
১০ / ১৩
১১ / ১৩
১২ / ১৩
১৩ / ১৩