এইচএসসির ফলে কারও মুখে হাসি, কারও চোখে জল
এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিনটি কারও জন্য আনন্দের, কারও জন্য আবার মন খারাপের। কাঙ্ক্ষিত ফল পেয়ে উচ্ছ্বাসে মেতেছেন কেউ, প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ায় চোখ ভিজেছে কারও। কেউ মুঠোফোনে, কেউ কলেজে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখছেন ফল। সারা দেশে ১১টি শিক্ষা বোর্ডে এবার পাসের হার ৫২ দশমিক ১২ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪০ হাজার ৮৪ জন শিক্ষার্থী। ৩১ অক্টোবর ফল প্রকাশের দিনে শিক্ষার্থীদের এমন আনন্দ-বেদনার নানা মুহূর্ত নিয়ে এই ছবির গল্প।
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