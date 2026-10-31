বাংলাদেশ

এইচএসসির ফলে কারও মুখে হাসি, কারও চোখে জল

এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিনটি কারও জন্য আনন্দের, কারও জন্য আবার মন খারাপের। কাঙ্ক্ষিত ফল পেয়ে উচ্ছ্বাসে মেতেছেন কেউ, প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ায় চোখ ভিজেছে কারও। কেউ মুঠোফোনে, কেউ কলেজে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখছেন ফল। সারা দেশে ১১টি শিক্ষা বোর্ডে এবার পাসের হার ৫২ দশমিক ১২ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪০ হাজার ৮৪ জন শিক্ষার্থী। ৩১ অক্টোবর ফল প্রকাশের দিনে শিক্ষার্থীদের এমন আনন্দ-বেদনার নানা মুহূর্ত নিয়ে এই ছবির গল্প।

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অনলাইনে পরীক্ষার ফল জানার চেষ্টা করছেন শিক্ষার্থীরা। রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা
ছবি: দীপু মালাকার
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মুঠোফোনে এইচএসসি পরীক্ষার ফল দেখছেন এক শিক্ষার্থী
ছবি: দীপু মালাকার
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ফল দেখে আবেগাপ্লুত এক শিক্ষার্থী। রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা
ছবি: দীপু মালাকার
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ফল জানার পর সন্তানকে আদর করছেন এক অভিভাবক
ছবি: দীপু মালাকার
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এইচএসসি পরীক্ষার ফল ঘোষণা করছেন কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা। বোর্ড মিলনায়তন, কুমিল্লা
ছবি: আবদুর রহমান
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এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল দেখতে কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের দোকানে শিক্ষার্থীদের ভিড়। বয়রা, খুলনা
ছবি: সাদ্দাম হোসেন
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এইচএসসি পরীক্ষার ফল জানার পর বাণিজ্য বিভাগের বন্ধুর উচ্ছ্বাস। সরকারি আজিজুল হক কলেজ (পুরাতন ভবন) চত্বর, বগুড়া
ছবি: সোয়েল রানা
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প্রত্যাশিত ফল না পেয়ে মন খারাপ এই শিক্ষার্থীর
ছবি: সোয়েল রানা
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শিক্ষকদের সঙ্গে মুঠোফোনে এইচএসসি পরীক্ষার ফল দেখছেন শিক্ষার্থীরা। সরকারি আজিজুল হক কলেজ (পুরাতন ভবন) চত্বর, বগুড়া
ছবি: সোয়েল রানা
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