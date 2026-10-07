বাংলাদেশ

কয়লা যাঁদের জীবিকা

সিলেটের বিভিন্ন বাণিজ্যিক কারখানা ও ইটভাটায় জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় কয়লা। এসব কয়লার বড় একটি অংশ আসে ভারত থেকে। নৌকা ও ট্রাকে করে আমদানি করা কয়লা পরে পৌঁছে দেওয়া হয় বিভিন্ন কারখানা ও ইটভাটায়; আর এই কয়লা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পৌঁছানোর পুরো প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে আছে একদল শ্রমিকের কঠিন পরিশ্রম। বেলচা ও টুকরি হাতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে তাঁদের কর্মব্যস্ততা। এই কর্মচক্রের আড়ালে থাকা শ্রমিকদের জীবন ও পরিশ্রম নিয়ে ছবির গল্প—

আনিস মাহমুদ
সিলেট
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নৌকাভর্তি কয়লা নামানোর কাজে ব্যস্ত শ্রমিকেরা।
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বেলচা ও টুকরি হাতে কয়লা ওঠানো-নামানোর কাজে ব্যস্ত এক শ্রমিক।
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টুকরিতে কয়লা তুলছেন দুজন।
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মাথায় টুকরিতে করে কয়লা নিয়ে যাচ্ছেন একজন।
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কয়লা নামানোর কাজে ব্যস্ত শ্রমিক।
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নদীতে ভেসে গেছে শ্রমিকের টুকরি।
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মাথায় করে কয়লা নিয়ে নৌকা থেকে তীরে উঠছেন শ্রমিক।
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তদারকির কাজে রয়েছেন একজন।
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টুকরি দিয়ে ট্রাকে কয়লা তুলে দিচ্ছেন শ্রমিক।
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কাজের ফাঁকে একটু জিরিয়ে নিচ্ছেন শ্রমিকেরা।
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