নবান্ন উৎসবে উথলীতে মাছের মেলা

নবান্ন উৎসব উপলক্ষে বগুড়ার শিবগঞ্জের উথলীতে বসেছে মাছের মেলা। ভোর থেকে শুরু হয়ে দিনব্যাপী চলে এই মেলা। দূরদূরান্তের মানুষ মেলায় আসেন বিভিন্ন প্রজাতির ছোট-বড় মাছ কিনতে। ঘরে ঘরে বড় মাছ ও নতুন সবজি কিনে মেয়ে–জামাতাসহ স্বজনদের আপ্যায়ন এই এলাকার দীর্ঘদিনের রেওয়াজ। এবার মেলায় এক হাজার মণের বেশি মাছ কেনাবেচা হয়েছে। মেলায় ছিল ১৭ কেজি ওজনের ব্ল্যাক কার্প, ১৮ কেজি ওজনের কাতলা, ৭ কেজির রুই, ১৭ কেজির বিগহেড, সিলভার কার্প, চিতল, বোয়ালসহ হরেক রকমের মাছ। এই মেলা নিয়ে ছবির গল্প:

সোয়েল রানা
বগুড়া
মেলায় বিভিন্ন প্রজাতির মাছ
বড় মাছ দেখিয়ে ক্রেতাকে আকর্ষণ করার চেষ্টা
মেলা থেকে বিশাল আকৃতির মানকচু কিনেছেন এক ব্যক্তি
নবান্ন উৎসব উপলক্ষে ঐতিহ্যবাহী এই মেলা বসে
মেলায় চলছে হাওয়াই মিঠাই বিক্রি
বড় সিলভার কার্প দেখাচ্ছেন এক বিক্রেতা
চলছে মাছ নিয়ে হাঁকডাক
পছন্দের দুটি মাছ কিনেছেন এক ক্রেতা
দোকানে সাজিয়ে রাখা হয়েছে সিলভার কার্প মাছ
মেলা থেকে মাছ কিনে বাড়িফেরা
