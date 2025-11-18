নবান্ন উৎসবে উথলীতে মাছের মেলা
নবান্ন উৎসব উপলক্ষে বগুড়ার শিবগঞ্জের উথলীতে বসেছে মাছের মেলা। ভোর থেকে শুরু হয়ে দিনব্যাপী চলে এই মেলা। দূরদূরান্তের মানুষ মেলায় আসেন বিভিন্ন প্রজাতির ছোট-বড় মাছ কিনতে। ঘরে ঘরে বড় মাছ ও নতুন সবজি কিনে মেয়ে–জামাতাসহ স্বজনদের আপ্যায়ন এই এলাকার দীর্ঘদিনের রেওয়াজ। এবার মেলায় এক হাজার মণের বেশি মাছ কেনাবেচা হয়েছে। মেলায় ছিল ১৭ কেজি ওজনের ব্ল্যাক কার্প, ১৮ কেজি ওজনের কাতলা, ৭ কেজির রুই, ১৭ কেজির বিগহেড, সিলভার কার্প, চিতল, বোয়ালসহ হরেক রকমের মাছ। এই মেলা নিয়ে ছবির গল্প:
১ / ১০
২ / ১০
৩ / ১০
৪ / ১০
৫ / ১০
৬ / ১০
৭ / ১০
৮ / ১০
৯ / ১০
১০ / ১০