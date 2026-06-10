মাচাজুড়ে ঝুলছে আঙুর

মাচাজুড়ে ঝুলছে আঙুর
বগুড়ার ধুনটের নিমগাছি গ্রামের মিনহাজুল ইসলাম একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিবিএ করেন। এরপর তিনি ওষুধ উৎপাদনকারী একটি কোম্পানির মার্কেটিং বিভাগে চাকরি করেন। একপর্যায়ে চাকরি ছেড়ে তিনি কৃষি উদ্যোক্তা হন। বিদেশি নানা ফলের বাগান গড়ে তোলেন তিনি। বছরখানেক আগে তিনি আঙুরের আবাদ শুরু করেন। রাজশাহী থেকে চারা এনে নিজের বাগানে লাগান। এখন তাঁর ১৫ শতাংশ জমির আঙুরবাগানের গাছে ঝুলছে থোকা থোকা ফল। তাঁর আঙুরবাগানের ছবিগুলো সম্প্রতি তোলা।
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