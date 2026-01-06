বাংলাদেশ

২১ বছরে প্রথম জকসু নির্বাচন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ আজ মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল ৯টার দিকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ২১ বছরে এই প্রথম জকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। এর আগে জগন্নাথ কলেজ থাকাকালে ১৯৮৭ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচন। প্রথম জকসু নির্বাচন নিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা গেছে। সংকট কাটিয়ে নতুন দিনের সম্ভাবনায় আশাবাদী তাঁরা। এসব নিয়েই এই ছবির গল্প।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শুরুর আগে ক্যাম্পাসে ঢুকছেন শিক্ষার্থীরা
ছবি: দীপু মালাকার
ভোট দেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে শিক্ষার্থীরা
ছবি: তানভীর আহাম্মেদ
বিশ্ববিদ্যালয়ের নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী হলে ভোট দিচ্ছেন একজন শিক্ষার্থী
ছবি: দীপু মালাকার
ভোট গ্রহণ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাড়ানো হয় নিরাপত্তাব্যবস্থা
ছবি: দীপু মালাকার
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা শহীদ রফিক ভবনের সামনে পুলিশের অবস্থান
ছবি: দীপু মালাকার
ভোট দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীরা সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন
ছবি: তানভীর আহাম্মেদ
নিজেদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিচ্ছেন শিক্ষার্থীরা
ছবি: তানভীর আহাম্মেদ
ভোট দিয়েছি, আঙুলে লাগিয়ে দেওয়া কালিতে তা বোঝাচ্ছেন দুই শিক্ষার্থী
ছবি: তানভীর আহাম্মেদ
আইন বিভাগ কেন্দ্রে নিজের ভোট দেওয়ার পর ইসলামী ছাত্রশিবির–সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী রিয়াজুল ইসলাম
ছবি: দীপু মালাকার
ছাত্রদল-ছাত্র অধিকার পরিষদ সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’ প্যানেলের ভিপি পদপ্রার্থী মো. রাকিব ভোট দেন উদ্ভিদবিজ্ঞান অনুষদ কেন্দ্রে
ছবি: তানভীর আহাম্মেদ
জকসুর নির্বাচনে ভোট দিচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। মনোবিজ্ঞান অনুষদ কেন্দ্রে
ছবি: তানভীর আহাম্মেদ
জকসু নির্বাচনে ভোট দিয়ে উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীরা। বিজ্ঞান ভবনের সামনে
ছবি: তানভীর আহাম্মেদ
ভোট দিতে কেন্দ্রের বাইরে শিক্ষার্থীদের লাইন। সমাজবিজ্ঞান ভবনের সামনে
ছবি: তানভীর আহাম্মেদ
জকসু নির্বাচনে প্রথম ভোট দিতে এসেছেন তাঁরা
ছবি: তানভীর আহাম্মেদ
ভোট দেওয়ার উদ্‌যাপন সেলফিতে
ছবি: তানভীর আহাম্মেদ
উৎসবমুখর পরিবেশে চলছে জকসু নির্বাচন
ছবি: দীপু মালাকার
