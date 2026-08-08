ঢাকার সড়কে টিকে থাকা ঘোড়াগুলো

ঢাকার সড়কে টিকে থাকা ঘোড়াগুলো
রাজধানী ঢাকার বঙ্গবাজার ও সিদ্দিকবাজার এলাকায় এখনো টিকে আছে কয়েকটি টমটম সার্ভিস বা ঘোড়ার গাড়ি। যাত্রী বহনের কাজ করে হাড়জিরজিরে এখন ঘোড়াগুলো। কাজ না থাকলে বা দিনের আলো ফুরালে ঘোড়াগুলোকে বেঁধে রাখা হয় সেখানকার ‘মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভার’–এর নিচে। সেখানে নেই পর্যাপ্ত জায়গা। নেই পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। এরপরও ঢাকার প্রায় হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য হিসেবে এখনো ধুঁকে ধুঁকে টিকে আছে প্রাণীগুলো। ছবিগুলো গতকাল শুক্রবার তোলা।
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