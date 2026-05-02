বৃষ্টিস্নাত সিলেটে প্রধানমন্ত্রী
প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম সিলেট সফরে এসেছেন তারেক রহমান। শনিবার সকালে মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যেই তিনি সিলেটে পৌঁছান। হজরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাজার জিয়ারতের মাধ্যমে দিনব্যাপী কর্মসূচি শুরু করেন তিনি। সিলেট সিটি করপোরেশনের সুধী সমাবেশ শেষে তিনি বাসিয়া খাল খনন কর্মসূচি উদ্বোধনের জন্য যাওয়ার পথে ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মধ্যে সিটি পয়েন্ট, বন্দরবাজার ও জিন্দাবাজার এলাকায় বিএনপির নেতা-কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও দাঁড়িয়েছিলেন সড়কের দুই পাশে। বাসে থেকে হাত নেড়ে তাঁদের শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী।
