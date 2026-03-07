ছবিতে গণিত উৎসব
রাজধানীর সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে চলছে ‘ডাচ্-বাংলা ব্যাংক-প্রথম আলো গণিত উৎসব ২০২৬’। আজ শনিবার সকাল ৯টায় জাতীয় সংগীতের সঙ্গে জাতীয় পতাকা, বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াডের পতাকা ও আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে উৎসব শুরু হয়। ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিমিটেডের পৃষ্ঠপোষকতায় ও প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটি এ উৎসবের আয়োজন করেছে। উৎসবে তোলা ছবি নিয়ে এ ছবির গল্প-
১ / ১৩
২ / ১৩
৩ / ১৩
৪ / ১৩
৫ / ১৩
৬ / ১৩
৭ / ১৩
৮ / ১৩
৯ / ১৩
১০ / ১৩
১১ / ১৩
১২ / ১৩
১৩ / ১৩