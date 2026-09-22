ছবিতে জাতিসংঘ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের যোগদান
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রথম দিনের কর্মসূচি ছিল ব্যস্ততায় ভরা। মঙ্গলবার সকালে জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের আয়োজনে স্বাগত প্রাতরাশে অংশ নেন তিনি ও তাঁর সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান। পরে বিশ্বনেতাদের সঙ্গে যোগ দেন সাধারণ পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনে। দিনজুড়ে ছিল কূটনৈতিক যোগাযোগ ও গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। প্রথম দিনের বিভিন্ন কর্মসূচির ছবি নিয়ে এই ছবির গল্প।
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