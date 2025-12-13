সূর্যাস্তের রূপ
সূর্যাস্তের সৌন্দর্য প্রতিদিন একই রকম থাকে না। কখনো হাওরের বিস্তীর্ণ জলে শেষ আলো সোনালি ঢেউ তোলে, কখনো নদীর ওপর লালচে আভা ছড়িয়ে পড়ে শান্তভাবে। আর কোনো দিন মাঠের ওপর নরম কমলা আলোয় নিঃশব্দে নামতে থাকে সন্ধ্যা। গত কয়েক দিনের সূর্যাস্তে সেই বদলে যাওয়া রং, আলো আর পরিবেশে ধরা পড়েছে—একেক ভুবন, একেক আবহ, একেক ধরনের সৌন্দর্য। কোথাও আগুনরাঙা মেঘে রঙিন হয়ে উঠেছে চারপাশ, আবার কোথাও আকাশ ঢেকে গেছে ধূসর-গোলাপি নরম আলোয়। প্রতিটি সূর্যাস্তই যেন নতুন দৃশ্য, ভিন্ন অনুভূতি, যা প্রতিদিনই নতুন গল্প হয়ে ফিরে আসে। ছবিগুলো সিলেট সদরের পিঠাকড়া, সরিষাকান্দি, বাউয়ারকান্দি, বাদাঘাট ও টিলাপাড়া এলাকা থেকে তোলা।
