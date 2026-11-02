পাহাড়ের পথে, জুমের খেতে—নারীর নিরন্তর জীবনসংগ্রাম

পাহাড়ের পথে, জুমের খেতে—নারীর নিরন্তর জীবনসংগ্রাম
ঘর থেকে জুম খেত—সবখানে পাহাড়ি নারীর সমান বিচরণ। প্রতিদিন ভোরবেলা থেকে নারীদের দৈনন্দিন কর্মযজ্ঞ শুরু হয়ে যায়। ঘরের কাজ সামলে খেতে গিয়ে পরিশ্রম করতে হয়। দুর্গম পাহাড়ি পথ বেয়ে ঝিরি থেকে খাওয়ার পানি আনার কাজটিও পড়ে নারীর ভাগে। জুমের ফসল বেচাকেনা, নিত্যদিনের বাজারের জন্য নারীদের যেতে হয় হাটে। স্বামী-সন্তান এবং পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের দেখাশোনার দায়িত্ব আছেই। পাহাড়ি নারীদের নিত্যদিনের শ্রম, দায়িত্ব ও জীবনসংগ্রামের কিছু মুহূর্ত নিয়ে এ ছবির গল্প। সম্প্রতি বান্দরবানের বিভিন্ন জায়গায় ছবিগুলো তোলা।
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