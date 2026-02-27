গ্রামীণ বীজমেলা
খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলা মিলনায়তনে গতকাল বৃহস্পতিবার গ্রামীণ বীজমেলার আয়োজন করা হয়। আয়োজক লোকজ ও মৈত্রী কৃষক ফেডারেশন। ব্যতিক্রমী এই মেলায় প্রান্তিক নারী কৃষকেরা তাঁদের সংগ্রহে থাকা শত শত প্রজাতির দেশি বীজ প্রদর্শন ও বিনিময় করেন। উপজেলার ১৭টি গ্রামের ৫২ জন নারী মেলায় অংশ নেন। নিজেদের প্রয়োজন মেটানো, বীজের জন্য বাজারের ওপর নির্ভরশীলতা কমানোসহ বিলুপ্তপ্রায় স্থানীয় জাতগুলো বংশপরম্পরায় টিকিয়ে রাখাই ছিল এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য।
