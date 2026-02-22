ধোঁয়া–ধুলায় ফসল ও ফলের ক্ষতি

ধোঁয়া–ধুলায় ফসল ও ফলের ক্ষতি
চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলার কাঞ্চনাবাদ আমতল এলাকায় একাধিক ইটভাটা গড়ে ওঠায় ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন স্থানীয় কৃষকেরা। ইটভাটার কালো ধোঁয়া ও তাপের প্রভাবে নষ্ট হচ্ছে ধানসহ বিভিন্ন মৌসুমি ফসল। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কলা, পেয়ারা ও অন্যান্য ফলের বাগান। মাটির সড়ক ব্যবহার করে প্রতিদিন ভারী ট্রাকে ইট পরিবহন করা হয়। এতে সৃষ্টি হচ্ছে প্রচুর ধুলাবালু, যা উড়ে গিয়ে পড়ছে সবজিখেত ও ফলের বাগানে। ধোঁয়ার পাশাপাশি ধুলার আস্তরণে গাছের পাতা ঢেকে যাওয়ায় স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে এবং ফলন কমে যাচ্ছে।
১ / ৭
২ / ৭
৩ / ৭
৪ / ৭
৫ / ৭
৬ / ৭
৭ / ৭