বাংলাদেশ

বঙ্গভবনে রাঙামাটির শিক্ষার্থীরা

টেলিভিশনের পর্দায় যাকে দেখেছে এত দিন, সেই রাষ্ট্রপতিকে এবার সামনাসামনি দেখার সুযোগ পেল রাঙামাটির লেকার্স পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা। বৃহস্পতিবার ৩২ শিক্ষার্থী ও চার শিক্ষক বঙ্গভবন ঘুরে দেখে। তোশাখানা জাদুঘর, এয়ার রেইড শেল্টার ও বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থাপনা পরিদর্শনের পর দরবার হলে রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তারা। রাষ্ট্রপতি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন, তাদের খোঁজখবর নেন এবং মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়ার পরামর্শ দেন। বঙ্গভবন ঘুরে দেখা ও রাষ্ট্রপতির আতিথেয়তা পাওয়ার অভিজ্ঞতাকে স্বপ্নের মতো বলে জানিয়েছে শিক্ষার্থীরা। ছবি তুলেছেন সাজিদ হোসেন

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রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রাঙামাটির লেকার্স পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।
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বঙ্গভবনের দরবার হলে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে করমর্দন করছেন রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
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২০১৪ সালে থাইল্যান্ডের নবম রাজা বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে উপহার দিয়েছিলেন ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের একটি প্রতিরূপ। বঙ্গভবনের তোশাখানা জাদুঘরে রাখা সেই স্মারকটি ঘুরে দেখছে রাঙামাটির লেকার্স পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা।
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বঙ্গভবনের তোশাখানা জাদুঘরের গ্যালারি ঘুরে দেখছে রাঙামাটির লেকার্স পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা।
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বঙ্গভবনে প্রদর্শিত প্রেসিডেনশিয়াল স্টেট কার ঘুরে দেখছে শিক্ষার্থীরা।
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বঙ্গভবনের এয়ার রেইড শেল্টারের সামনে দাঁড়িয়ে রাঙামাটির লেকার্স পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় এটি নির্মাণ করা হয়। এখানে রয়েছে তিনটি কক্ষ—গভর্নরের কার্যালয়, বিশ্রামকক্ষ ও গভর্নরের পরিবারের সদস্যদের জন্য নির্ধারিত কক্ষ। ১৯৭১ সালের পর থেকে এটি অব্যবহৃত ছিল। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে এর সংস্কারকাজ শুরু হয় এবং ২০২২ সালের নভেম্বরে শেষ হয়।
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এয়ার রেইড শেল্টারের ভেতরে থাকা ১৯৭১ সালের আগে ব্যবহৃত গভর্নরের কার্যালয় ঘুরে দেখছে শিক্ষার্থীরা।
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বঙ্গভবনের এয়ার রেইড শেল্টারে থাকা গভর্নরের বিশ্রামকক্ষ। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় এটি নির্মাণ করা হয়েছিল।
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এয়ার রেইড শেল্টারে থাকা গভর্নরের পরিবারের সদস্যদের বিশ্রামকক্ষ ঘুরে দেখছেন শিক্ষার্থীরা।
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বঙ্গভবনের দরবার হলের করিডরের গ্যালারিতে থাকা জাতীয় নেতৃবৃন্দ, কবি, সাহিত্যিকদের পেইন্টিং দেখছে শিক্ষার্থীরা।
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বঙ্গভবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ইতিহাস সম্পর্কে কর্মকর্তাদের বক্তব্য শুনছে রাঙামাটির লেকার্স পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা।
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