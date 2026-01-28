বাংলাদেশ

এক ফসলি জমিতে সবুজ বিপ্লব

পাহাড়ের কোলে হলুদ শর্ষে ফুল আর শাকসবজির দিগন্তজোড়া মাঠ। বাতাসে দোল খাচ্ছে খেতের গম, ধান, ভুট্টা। আছে মাছের খামার। পাশেই উৎপাদিত জৈব সার। সমন্বিত আধুনিক প্রযুক্তিতে কৃষিবিপ্লব ঘটিয়েছেন সিলেটের তরুণ উদ্যোক্তা মো. মনিরুজ্জামান। সীমান্তবর্তী কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার রাধানগর এলাকায় ৬০০ শতাংশ জমিতে সারা বছরই ফসল চাষ করছেন তিনি। আগে যেখানে এক ফসল চাষ হতো, এখন সেখানে সারা বছরই সবুজের সমারোহ। এমন সাফল্য দেখে আগ্রহী হচ্ছেন এলাকার অন্য কৃষকেরাও:

আনিস মাহমুদ
সিলেট
১ / ১১
নিজের শর্ষেখেতে মনিরুজ্জামান
২ / ১১
শ্রমিকদের সঙ্গে নিজেও কাজ করছেন
৩ / ১১
গড়ে তুলেছেন মাছের খামারও
৪ / ১১
আগে বোরো চাষ হতো না। এখন বোরো চাষ শুরু করেছেন
৫ / ১১
লালশাকের বীজের জন্য রয়েছে বীজতলা
৬ / ১১
এক ফসলি জমিতে এখন সারা বছর ফলছে ফসল
৭ / ১১
এলাকার অন্য কৃষকেরাও এখন সবজি চাষে আগ্রহী হচ্ছেন
৮ / ১১
ভুট্টাখেতের পরিচর্যায় ব্যস্ত মনিররুজ্জামান
৯ / ১১
নিজেই উৎপাদন করেন জৈব সার
১০ / ১১
ব্যবহার করছেন আধুনিক কৃষিযন্ত্রও
১১ / ১১
রাধানগরে দিগন্তজোড়া ফসলের মাঠ
ANIS
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও দেখুন