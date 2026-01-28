এক ফসলি জমিতে সবুজ বিপ্লব
পাহাড়ের কোলে হলুদ শর্ষে ফুল আর শাকসবজির দিগন্তজোড়া মাঠ। বাতাসে দোল খাচ্ছে খেতের গম, ধান, ভুট্টা। আছে মাছের খামার। পাশেই উৎপাদিত জৈব সার। সমন্বিত আধুনিক প্রযুক্তিতে কৃষিবিপ্লব ঘটিয়েছেন সিলেটের তরুণ উদ্যোক্তা মো. মনিরুজ্জামান। সীমান্তবর্তী কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার রাধানগর এলাকায় ৬০০ শতাংশ জমিতে সারা বছরই ফসল চাষ করছেন তিনি। আগে যেখানে এক ফসল চাষ হতো, এখন সেখানে সারা বছরই সবুজের সমারোহ। এমন সাফল্য দেখে আগ্রহী হচ্ছেন এলাকার অন্য কৃষকেরাও:
