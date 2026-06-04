বাংলাদেশ

বানরের কাঁঠাল খাওয়া

সিলেট নগরের বিভিন্ন টিলাসহ সবুজ এলাকায় রয়েছে অনেক কাঁঠালগাছ। কাঁঠাল পাকতে শুরু করলে তা বনবাদাড়ের প্রাণীদেরও আকৃষ্ট করে। বিশেষ করে পাকা কাঁঠালের গন্ধে ছুটে আসে বানর। কখনো দল বেঁধে, কখনো একা একা তারা মজা করে পাকা কাঁঠাল খায়। কাঁঠালের পাশাপাশি আমও খায় তারা। সিলেট শহরের শাহি ঈদগাহ এলাকার পানি উন্নয়ন বোর্ডের আবাসিক এলাকায় রয়েছে বেশ কিছু কাঁঠালগাছ। এখন দিনভর কাঁঠালগাছে বানরের দেখা মেলে। সম্প্রতি ধারণ করা এই দৃশ্য নিয়ে ছবির গল্প।

আনিস মাহমুদ
সিলেট
১ / ১০
কাঁঠাল খেতে এসেছে একটি বানর।
২ / ১০
পাকা কাঁঠাল খাচ্ছে বানরটি।
৩ / ১০
আরেকটি গাছের কাঁঠাল কিছুটা খেয়েছে বানরের দল।
৪ / ১০
কাঁঠাল খাওয়া শেষে গাছ থেকে নামার পালা।
৫ / ১০
তার বেয়ে গাছে ওঠার চেষ্টা বানরছানার।
৬ / ১০
নিচে বসে কাঁঠালগাছের দিকে দৃষ্টি।
৭ / ১০
একটা কাঁঠালের অনেকটা খাওয়া শেষ, আরেকটায় হাত।
৮ / ১০
গাছ থেকে নিচে পড়া কাঁঠালের অংশ খাচ্ছে বানরছানা।
৯ / ১০
দেয়ালে বসে কাঁঠাল খাওয়া।
১০ / ১০
খাওয়া শেষে অন্য গাছের ডালে ঘুম।
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