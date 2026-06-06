লিচুর মৌসুমে সরগরম ঈশ্বরদী
পাবনার ঈশ্বরদীতে এবার লিচুর বাম্পার ফলন হয়েছে। উপজেলার ছলিমপুর, দাশুড়িয়া, পাকশী, সাহাপুর ও লক্ষ্মীকুণ্ডা ইউনিয়নের প্রায় প্রতিটি গ্রামে রয়েছে বড় বড় লিচুর বাগান। জেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলাটিতে এবার ৪ হাজার ৬২৪ হেক্টর জমিতে লিচুর আবাদ হয়েছে। উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৪০ হাজার মেট্রিক টন, যার বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ৮০০ কোটি টাকা। বর্তমানে পুরোদমে বাজারে আসতে শুরু করেছে সুস্বাদু ও রসালো বোম্বাই লিচু। গাছ থেকে লিচু ভাঙা, বাছাই, মোড়কজাতসহ নানা কাজে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ সবাই। লিচুবাগানের নানা ব্যস্ততার ছবি নিয়ে ছবির গল্প
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