হাঁসের বাচ্চায় বদলে যাওয়া গ্রাম

হাঁসের বাচ্চায় বদলে যাওয়া গ্রাম
সিরাজগঞ্জের তাড়াশ উপজেলার নওগাঁ ইউনিয়নের মহেশরৌহালী গ্রাম একসময় ছিল বিদ্যুৎহীন প্রত্যন্ত জনপদ। সেই গ্রামেরই এক খামারি শাহ আলমের হাত ধরে শুরু হয় হাঁসের বাচ্চা ফুটানোর যাত্রা। তুষ ও হারিকেনের সনাতন পদ্ধতি পেরিয়ে এখন ইনকিউবেটরে প্রতিদিন ফুটছে লাখো বাচ্চা। শুধু মহেষরৌহালী নয়, এখন আশপাশের বেশ কয়েকটি গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে হাঁসের বাচ্চা ফুটিয়ে বাচ্চা বাজারজাতকরণ। হাঁসের বাচ্চা উৎপাদন ও বিক্রিকে ঘিরে বদলে গেছে পুরো গ্রামের জীবনযাত্রা। এসব নিয়েই এই ছবির গল্প।
১ / ১২
২ / ১২
৩ / ১২
৪ / ১২
৫ / ১২
৬ / ১২
৭ / ১২
৮ / ১২
৯ / ১২
১০ / ১২
১১ / ১২
১২ / ১২