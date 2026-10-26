বান্দরবানে নানা আয়োজনে প্রবারণা উৎসব

বান্দরবানে নানা আয়োজনে প্রবারণা উৎসব
বান্দরবানের মারমা সম্প্রদায়ের নানা আয়োজনে ‘মাহাঃ ওয়াগ্যোয়াই পোয়েঃ’ বা প্রবারণা পূর্ণিমা উৎসব উদ্যাপন করেন। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মারমা সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব এটি। মারমা ভাষায় ওয়াগ্যোয়াই অর্থ প্রবারণা পূর্ণিমা, পোয়েঃ অর্থ উৎসব। প্রতিবছরের মতো এবারও বুদ্ধমূর্তি স্নান, ঐতিহ্যবাহী মঙ্গল রথযাত্রা, দেবতার মূর্তি (পোছোমা), প্রদীপ প্রজ্বালন, ফানুস ওড়ানো, পঞ্চশীল গ্রহণসহ নানা আয়োজনে উৎসব পালন করছে তারা।
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