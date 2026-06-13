বাংলাদেশ

আমের মৌসুমে চট্টগ্রামের ফলমন্ডিতে ব্যস্ততা

চট্টগ্রাম নগরের ফলমন্ডিতে এখন আমের মৌসুমের ব্যস্ততা তুঙ্গে। দেশের অন্যতম আম উৎপাদনকারী অঞ্চল রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে প্রতিদিন ট্রাকে ট্রাকে আম এসে পৌঁছাচ্ছে এই পাইকারি বাজারে। বাজারজুড়ে কর্মচাঞ্চল্য। ব্যস্ত সময় পার করছে ব্যবসায়ী, শ্রমিক ও পরিবহনসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত আমবোঝাই ট্রাক আসছে ফলমন্ডিতে। এসব আম খালাস, বাছাই ও বিক্রির কাজে ব্যস্ত রয়েছেন শ্রমিকেরা। এখান থেকে পাইকার ও খুচরা ব্যবসায়ীরা আম সংগ্রহ করে চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজেলা ও আশপাশের এলাকায় সরবরাহ করছে। খুচরা বিক্রেতারা ভ্যানে করে আম নিয়ে নগরের বিভিন্ন বাজার ও পাড়া–মহল্লায় বিক্রি করছে।

জুয়েল শীল
চট্টগ্রাম
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ক্রেটে ক্রেটে সাজিয়ে রাখা হয়েছে আম
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বিভিন্ন জাতের আমের মধ্যে রয়েছে হিমসাগর, আম্রপালি, ব্যানানা ও কাটিমন
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ট্রাক থেকে নামানোর কাজে ব্যস্ত শ্রমিকেরা
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ট্রাকভর্তি আম নামানো হচ্ছে
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খুচরা ব্যবসায়ীরা ভ্যানে আম সাজাচ্ছেন
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সিএনজিচালিত অটোরিকশায় তোলার জন্য আমের ক্রেট এনে রাখা হচ্ছে
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মিনি ট্রাকে করে বিভিন্ন উপজেলায় আম নিয়ে যাওয়া হচ্ছে
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রিকশা করে আমভর্তি ক্রেট নেওয়া হচ্ছে
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সারিবদ্ধ ট্রাক থেকে নামানো হচ্ছে আম
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