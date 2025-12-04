ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে পাঠদান-পাঠাগার-সিনেমা হল
চট্টগ্রাম নগরে এখন ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত ১০১টি ভবন আছে। চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (সিডিএ) পক্ষে থেকে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনকে চিঠি দিয়ে সতর্ক করা হলেও বছরের পর বছর পেরিয়ে গেছে, ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ঝুঁকিপূর্ণ এসব ভবনের কোনোটিতে মানুষ বসবাস করছে। কোথাও পরিচালিত হচ্ছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। কোনোটি বা পুরোদস্তুর বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এমন ঝুঁকিপূর্ণ কয়েকটি ভবন ঘুরে ছবিগুলো সম্প্রতি তোলা।
১ / ৯
২ / ৯
৩ / ৯
৪ / ৯
৫ / ৯
৬ / ৯
৭ / ৯
৮ / ৯
৯ / ৯