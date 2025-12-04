বাংলাদেশ

ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে পাঠদান-পাঠাগার-সিনেমা হল

চট্টগ্রাম নগরে এখন ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত ১০১টি ভবন আছে। চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (সিডিএ) পক্ষে থেকে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনকে চিঠি দিয়ে সতর্ক করা হলেও বছরের পর বছর পেরিয়ে গেছে, ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ঝুঁকিপূর্ণ এসব ভবনের কোনোটিতে মানুষ বসবাস করছে। কোথাও পরিচালিত হচ্ছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। কোনোটি বা পুরোদস্তুর বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এমন ঝুঁকিপূর্ণ কয়েকটি ভবন ঘুরে ছবিগুলো সম্প্রতি তোলা।

সৌরভ দাশ
চট্টগ্রাম
১ / ৯
কে সি দে সড়কের ‘সিনেমা প্যালেস’ বহু আগে থেকেই ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত
২ / ৯
সিনেমা প্যালেসের একাংশ একেবারে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে
৩ / ৯
লালদীঘি এলাকার এ ভবনে পলেস্তারা খসে পড়া অংশ মেরামতের চেষ্টা করা হয়েছে
৪ / ৯
লালদীঘিতে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের ওপর বানানো হয়েছে টিনের ঘর
৫ / ৯
লালদীঘির জরাজীর্ণ এ ভবনের ভেতর ছড়ানো-ছিটানো বৈদ্যুতিক তার ঝুঁকি বাড়াচ্ছে
৬ / ৯
নন্দনকানন এলাকায় পাহাড়িকা বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের দোতলা এই ভবন বহু পুরোনো ও ঝুঁকিপূর্ণ
৭ / ৯
বিদ্যালয় ভবনের ভেতরে খসে পড়েছে পলেস্তারা
৮ / ৯
বিদ্যালয়ের পাঠাগার কক্ষের অবস্থাও জরাজীর্ণ
৯ / ৯
ভেঙে পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে পাহাড়িকা বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক মিলনায়তন
