বাংলাদেশ

রাজধানীতে জমে উঠেছে ‘প্রথম আলো আনন্দমেলা’

রোদেলা সকালে রাজধানীর দক্ষিণ বারিধারা সোসাইটি-ডিআইটি প্রজেক্ট (মেরুল বাড্ডা) মাঠে জমে উঠেছে প্রথম আলো–আনন্দমেলা। শিশু-কিশোর ও অভিভাবকদের অংশগ্রহণে সকাল থেকে উৎসবমুখর পরিবেশ। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, শারীরিক কসরত, বড় বোর্ড লুডু, বায়োস্কোপ, টিয়া পাখির ভাগ্যগণনা কিংবা জোকারের হাসির খেলা—নানা আয়োজনে এই আনন্দমেলা চলবে বিকেল পর্যন্ত। প্রথম আলো আনন্দমেলা নিয়ে এই ছবির গল্প।

মীর হোসেন
ঢাকা
১ / ১২
আনন্দমেলায় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় মনোযোগী শিশু-কিশোরেরা
২ / ১২
রংতুলির আঁচড়ে কাগজ ভরিয়ে তুলছে ব্যস্ত শিশুরা
৩ / ১২
রঙিন পোশাকে শিশুদের মাতিয়ে তুলতে মেলায় এসেছে জোকার
৪ / ১২
খাঁচা থেকে বের হয়ে কাগজ টেনে শিশু ও অভিভাবকদের ভাগ্য জানাচ্ছে টিয়া পাখি
৫ / ১২
নানা আয়োজনে সেজেছে আনন্দমেলা
৬ / ১২
বায়োস্কোপে উঁকি দিয়ে রঙিন গল্পের জগতে মুগ্ধ শিশুরা
৭ / ১২
মজার খেলা দেখিয়ে শিশুদের আনন্দ দিচ্ছে জোকার
৮ / ১২
রংতুলিতে মগ্ন শিশু–কিশোরেরা
৯ / ১২
উৎসাহ আর উদ্যমে নিয়ে শারীরিক কসরতের প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে শিশুরা
১০ / ১২
বড় বোর্ডে লুডুর খেলায় হাসিখুশিতে মাতোয়ারা শিশুরা
১১ / ১২
আনন্দমেলার প্রাণকেন্দ্রে ছবি তুলে স্মৃতিময় মুহূর্ত বন্দী করছে শিশুরা
১২ / ১২
আনন্দমেলার মজার মুহূর্ত গালে আঁকায় তুলে রাখছে শিশুরা
