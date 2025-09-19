রাজধানীতে জমে উঠেছে ‘প্রথম আলো আনন্দমেলা’
রোদেলা সকালে রাজধানীর দক্ষিণ বারিধারা সোসাইটি-ডিআইটি প্রজেক্ট (মেরুল বাড্ডা) মাঠে জমে উঠেছে প্রথম আলো–আনন্দমেলা। শিশু-কিশোর ও অভিভাবকদের অংশগ্রহণে সকাল থেকে উৎসবমুখর পরিবেশ। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, শারীরিক কসরত, বড় বোর্ড লুডু, বায়োস্কোপ, টিয়া পাখির ভাগ্যগণনা কিংবা জোকারের হাসির খেলা—নানা আয়োজনে এই আনন্দমেলা চলবে বিকেল পর্যন্ত। প্রথম আলো আনন্দমেলা নিয়ে এই ছবির গল্প।
