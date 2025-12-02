বাংলাদেশ

রাসমণি ঘাটের ব্যস্ত সকাল

সমুদ্র থেকে মাছ ধরে লাল নৌকাগুলো সকালেই চট্টগ্রাম নগরের রাসমণি ঘাটে ভেড়ে। এরপর নৌকা থেকে নামানো ছোট চিংড়িসহ নানা প্রজাতির মাছ দ্রুত নিলামের টেবিলে সাজানো হয়। টুকরিভর্তি মাছের চারপাশে পাইকারদের দর হাঁকানোর পাশাপাশি ব্যস্ত হয়ে পড়ে নিলামকারীরা। কেনা শেষে এসব মাছ রিকশা ভ্যানে করে খুচরা বিক্রির জন্য স্থানীয় বাজারে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রতিদিন সকালে ঘাটজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে জেলেদের শ্রমের চিহ্ন, নিলামের উত্তেজনা আর তাজা মাছের সুবাস—প্রতিদিনের মতো আজও ছিল রমরমা সকাল।

জুয়েল শীল
চট্টগ্রাম
১ / ১০
সমুদ্র থেকে এই লাল নৌকায় মাছ শিকার করে নিয়ে আসা হয়
২ / ১০
রাসমণি ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে
৩ / ১০
নৌকা থেকে মাছ তীরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে
৪ / ১০
টুকরিতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে ছোট চিংড়িসহ নানা প্রজাতির মাছ
৫ / ১০
মাছ কেনার জন্য টুকরির চারপাশে নিলামকারীদের দর হাঁকাহাঁকি চলছে
৬ / ১০
নিলামে কার আগে কে টাকা দেবেন—তা নিয়ে চলে প্রতিযোগিতা
৭ / ১০
চার কেজি ওজনের পাঙাশ মাছ নিয়ে ছবি তুলছেন তাঁরা
৮ / ১০
রিকশা ভ্যানে রাখা হয়েছে নিলামে কেনা মাছ
৯ / ১০
ভ্যানে রাখা মাছে বরফ দেওয়া হচ্ছে
১০ / ১০
খুচরা বিক্রির জন্য মাছ স্থানীয় বাজারে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে
