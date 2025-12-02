রাসমণি ঘাটের ব্যস্ত সকাল
সমুদ্র থেকে মাছ ধরে লাল নৌকাগুলো সকালেই চট্টগ্রাম নগরের রাসমণি ঘাটে ভেড়ে। এরপর নৌকা থেকে নামানো ছোট চিংড়িসহ নানা প্রজাতির মাছ দ্রুত নিলামের টেবিলে সাজানো হয়। টুকরিভর্তি মাছের চারপাশে পাইকারদের দর হাঁকানোর পাশাপাশি ব্যস্ত হয়ে পড়ে নিলামকারীরা। কেনা শেষে এসব মাছ রিকশা ভ্যানে করে খুচরা বিক্রির জন্য স্থানীয় বাজারে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রতিদিন সকালে ঘাটজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে জেলেদের শ্রমের চিহ্ন, নিলামের উত্তেজনা আর তাজা মাছের সুবাস—প্রতিদিনের মতো আজও ছিল রমরমা সকাল।
