আলু তোলার ধুম, দাম নিয়ে হতাশ চাষিরা

গ্রামীণ মাঠে মাঠে আলু তোলায় ব্যস্ত সময় পার করছেন চাষিরা। বগুড়া কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, চলতি মৌসুমে জেলায় আলু চাষের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৫৫ হাজার ৭৫০ হেক্টর জমিতে। আর ফলন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১৩ লাখ ৩৫ হাজার ৭৭০ হাজার মেট্রিক টন। এবার আলু চাষে ভালো ফলন হলেও দাম পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ কৃষকদের। খেতের আলু তোলা থেকে হিমাগার ও বাজারে পাঠানোর প্রক্রিয়া নিয়ে এবারের ছবির গল্প।

সোয়েল রানা
বগুড়া
খেত থেকে আলু তোলার ধুম লেগেছে
মাঠ থেকে তোলা আলু বাছাই করছেন কিষান–কিষানিরা
বাছাই করা আলু ক্যারেটে ভরছেন এক নারী
আলু ভারে বহনে ব্যস্ত কৃষকেরা
বস্তা ভরা লাল টুকটুকে অ্যালুয়েট জাতের আলু
সড়কের ধারে সারি সারি আলু বস্তা। সেগুলো বস্তা ভরা আলু হিমাগারে সংরক্ষণ করা হবে
মাঠে থেকে আলু বস্তায় ভরে সড়কে সারিবদ্ধভাবে রাখা হচ্ছে
ভ্যান করে আলু নিয়ে হিমাগারের পথে চালকেরা
ডালায় থরে থরে সাজানো আলু
মাঠ থেকে আলু নেওয়া হচ্ছে ঢাকার পথে
