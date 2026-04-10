সেন্ট গ্রেগরী হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজে বিজ্ঞান উৎসব শুরু
রাজধানীর সেন্ট গ্রেগরী হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের গ্রেগরীয়ান সায়েন্স ক্লাবের উদ্যোগে স্কুল ক্যাম্পাসে শুরু হয়েছে ৬৯তম বার্ষিক ও ১৭তম জাতীয় বিজ্ঞান উৎসব ২০২৬। তিন দিনব্যাপী এ বিজ্ঞান উৎসবে ৬০টি স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীরা অংশ নিচ্ছে। শুক্রবার উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল ও গ্রেগরীয়ান হাসান মাহমুদ খাঁন। ১২ এপ্রিল এই উৎসব শেষ হবে। উৎসবে সারা দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে।
