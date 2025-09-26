বাংলাদেশ

কাপ্তানবাজারে কবুতরের হাট

রাজধানীর কাপ্তানবাজারে প্রতি শুক্রবার জমে ওঠে শৌখিন ও পেশাদার কবুতরপ্রেমীদের মিলনমেলা। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত সরগরম থাকে কবুতরের হাট। দেশের নানা প্রান্ত থেকে বিক্রেতা ও সংগ্রাহকেরা নানা জাতের, নানা রঙের দেশি-বিদেশি কবুতর নিয়ে হাজির হন এই হাটে। কেউ বিক্রি করছেন, কেউবা নিজের পছন্দের কবুতর কিনে সংগ্রহে যোগ করছেন নতুন সদস্য। বিভিন্ন জাতের এসব কবুতরের মধ্যে আছে জিরাগলা, লক্কা, চিলা, হোমার, গোল্ডেন সুইট, লালগলা ইত্যাদি। দেশি–বিদেশি কবুতরের পাশাপাশি হাটে দেখা মেলে কুকুর-বিড়ালসহ বিভিন্ন প্রাণীদের। হাটে মেলে কয়েক শ টাকা থেকে শুরু করে কয়েক হাজার টাকার দামি কবুতরও।

মীর হোসেন
নিজের পোষ মানা লক্কা কবুতর বিক্রেতা ছেড়ে রেখেছেন খাঁচার বাইরে, কবুতরটিও উড়াল না দিয়ে বসে আছে খাঁচার ওপরে।
বিক্রির জন্য খাঁচা ভর্তি করে কবুতর নিয়ে এসেছেন বিক্রেতা।
প্রচণ্ড গরমে কবুতরদের পানি খাওয়াচ্ছেন এক বিক্রেতা।
পছন্দের কবুতর কিনে নিয়ে যাচ্ছেন এক ক্রেতা।
পছন্দের কবুতর যাচাই–বাছাই করে কিনছেন ক্রেতারা।
০৬। ক্রেতাদের কবুতর দেখাচ্ছেন বিক্রেতা।
MIR HOSSEN
হাটে বিড়াল বিক্রির জন্য নিয়ে এসেছেন এক বিক্রেতা।
বাবার সঙ্গে হাটে এসেছে মালিহা, হাটে এসে নিজের পছন্দের পাখি কিনে বাসায় নিয়ে যাচ্ছে।
কবুতর আর পাখির ব্যবহারের বিভিন্ন সরঞ্জাম বিক্রি হচ্ছে হাটে।
হাটে বড় বিক্রেতার পাশাপাশি একটি কিংবা এক জোড়া কবুতর নিয়েও আসেন অনেকে।
