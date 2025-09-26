কাপ্তানবাজারে কবুতরের হাট
রাজধানীর কাপ্তানবাজারে প্রতি শুক্রবার জমে ওঠে শৌখিন ও পেশাদার কবুতরপ্রেমীদের মিলনমেলা। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত সরগরম থাকে কবুতরের হাট। দেশের নানা প্রান্ত থেকে বিক্রেতা ও সংগ্রাহকেরা নানা জাতের, নানা রঙের দেশি-বিদেশি কবুতর নিয়ে হাজির হন এই হাটে। কেউ বিক্রি করছেন, কেউবা নিজের পছন্দের কবুতর কিনে সংগ্রহে যোগ করছেন নতুন সদস্য। বিভিন্ন জাতের এসব কবুতরের মধ্যে আছে জিরাগলা, লক্কা, চিলা, হোমার, গোল্ডেন সুইট, লালগলা ইত্যাদি। দেশি–বিদেশি কবুতরের পাশাপাশি হাটে দেখা মেলে কুকুর-বিড়ালসহ বিভিন্ন প্রাণীদের। হাটে মেলে কয়েক শ টাকা থেকে শুরু করে কয়েক হাজার টাকার দামি কবুতরও।
