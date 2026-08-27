পদ্মার ইলিশের হাট, আছে দেশি বিভিন্ন তাজা মাছও
পদ্মার বুক থেকে জেলেদের জালে ধরা টাটকা মাছ দিয়ে প্রতিদিন জমে ওঠে শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলার পালেরচর বাজার। সকাল থেকেই নৌকা ভিড়তে থাকে ঘাটে, আর জেলেদের সদ্য ধরে আনা ইলিশ, বোয়াল, পাঙাশ, কাতলাসহ নানা প্রজাতির দেশি মাছ ঘিরে সরগরম হয়ে ওঠে পুরো বাজার। পদ্মার তাজা মাছের জন্য দীর্ঘদিন ধরে পরিচিত এই বাজার এখন শুধু স্থানীয় ক্রেতাদের নয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পাইকার ও মাছপ্রেমীদেরও টানে। নদী, জেলে আর মাছের বেচাকেনাকে ঘিরে পালেরচর যেন হয়ে উঠেছে পদ্মাপাড়ের এক ব্যস্ত অর্থনৈতিক প্রাণকেন্দ্র।
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