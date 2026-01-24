ঢাকায় গণিত উৎসব শুরু

ঢাকায় গণিত উৎসব শুরু
‘গণিত শেখো স্বপ্ন দেখো’ স্লোগান সামনে রেখে ‘ডাচ্-বাংলা ব্যাংক-প্রথম আলো গণিত উৎসব ২০২৬’ ঢাকা আঞ্চলিক পর্ব শুরু হয়েছে। আজ শনিবার রাজধানীর মোহাম্মদপুরের সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে সকাল ৯টায় গণিত উৎসবের উদ্বোধন করা হয়। এ পর্বে ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও নরসিংদীর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় ৬ হাজার ৩৩৫ শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষাবিদ উপস্থিত ছিলেন। আয়োজকেরা জানান, ঢাকা আঞ্চলিক পর্বের বিজয়ীদের ফলাফল পরবর্তী সময়ে গণিত অলিম্পিয়াডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। সেই আয়োজন নিয়ে এবারের ছবির গল্প।
