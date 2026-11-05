প্রথম আলোর ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ফুলেল শুভেচ্ছা
প্রথম আলোর ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ছিল ৪ নভেম্বর। এ উপলক্ষে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ে আসেন বিভিন্ন করপোরেট প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম, ব্যাংক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হকার সমিতির প্রতিনিধিরা। কারও হাতে ছিল ফুলের তোড়া, কারও হাতে কেক। ফুলেল শুভেচ্ছা, কেক কাটা আর মিষ্টিমুখে আনন্দমুখর হয়ে ওঠে দিনটি। প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে আসা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে এই ছবির গল্প।
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