বাংলাদেশ

প্রথম আলোর ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ফুলেল শুভেচ্ছা

প্রথম আলোর ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ছিল ৪ নভেম্বর। এ উপলক্ষে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ে আসেন বিভিন্ন করপোরেট প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম, ব্যাংক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হকার সমিতির প্রতিনিধিরা। কারও হাতে ছিল ফুলের তোড়া, কারও হাতে কেক। ফুলেল শুভেচ্ছা, কেক কাটা আর মিষ্টিমুখে আনন্দমুখর হয়ে ওঠে দিনটি। প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে আসা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে এই ছবির গল্প।

প্রথম আলোকে নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে পেতে হলেএখানে ক্লিক করুন
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শুভেচ্ছার ফুল নিয়ে আসে নাভানা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড
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প্রথম আলোকে শুভেচ্ছা জানাতে ফুল ও মিষ্টি নিয়ে আসেন চ্যানেল আইয়ের প্রতিনিধিরা
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৩. মেঘনা গ্রুপের প্রতিনিধিরা ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান
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গ্রামীণফোনের পক্ষে ফুল নিয়ে আসেন হেড অব কমিউনিকেশনস শারফুদ্দিন আহমেদ চৌধুরী। প্রথম আলোর পক্ষে ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক তা গ্রহণ করেন
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ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানায় বিকাশ
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শুভেচ্ছা জানাতে প্রথম আলো কার্যালয়ে আসেন এসিআই লিমিটেডের কর্মকর্তারা
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ফুলের তোড়া নিয়ে শুভেচ্ছা জানাতে আসেন ‘মাত্রা’র কর্মকর্তারা
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ফুল দিয়ে প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানায় মাস্টারকার্ড
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ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানায় ইউনিলিভার
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ওয়ালটনের প্রতিনিধিরা ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান
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ফুলের তোড়া নিয়ে শুভেচ্ছা জানাতে আসেন ক্রাউন সিমেন্টের কর্মকর্তারা
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ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানায় এটিএন বাংলা
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আবুল খায়ের গ্রুপের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা
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ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানায় বিটপী
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আকিজ রিসোর্সেস লিমিটেডের প্রতিনিধিরা ফুল নিয়ে আসেন
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ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানায় বাংলালিংক
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ফুলেল শুভেচ্ছা জানায় ইউনাইটেড গ্রুপ
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কেক নিয়ে আসেন ইবিএলের কর্মকর্তারা
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এনেক্স কমিউনিকেশন্স লিমিটেডের প্রতিনিধিরা ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান
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ফুলের তোড়া হাতে শুভেচ্ছা জানাতে আসেন শান্তা ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট লিমিটেডের প্রতিনিধিরা
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ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানায় প্রাণ–আরএফএল গ্রুপ
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কেক নিয়ে শুভেচ্ছা জানাতে আসেন ক্রাউন প্লাজা এয়ারপোর্ট হোটেলের প্রতিনিধিরা
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ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানায় রানার গ্রুপ
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নগদের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা
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স্টার নিউজের প্রতিনিধিরা ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান
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এবি ব্যাংক লিমিটেডের প্রতিনিধিরা ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান
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ফুল হাতে শুভেচ্ছা জানাতে আসেন সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রতিনিধিরা
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সবশেষে শুভেচ্ছা জানাতে আসেন ঢাকা সংবাদপত্র হকার্স বহুমুখী সমবায় সমিতির প্রতিনিধিরা। প্রতিদিন পাঠকের হাতে পত্রিকা পৌঁছে দেওয়া এই মানুষগুলোও প্রথম আলোর পথচলার অংশীদার।
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