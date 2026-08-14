চাঁইয়ের হাটে জমজমাট বেচাকেনা

চাঁইয়ের হাটে জমজমাট বেচাকেনা
বর্ষা এলেই গ্রামবাংলার খাল-বিল ও নদী-নালায় মাছ ধরার ব্যস্ততা বাড়ে; আর এই মাছ ধরার অন্যতম প্রাচীন ও পরিচিত উপকরণ হলো বাঁশ-কঞ্চি দিয়ে তৈরি ‘চাঁই’। বরিশালের আটঘরের সাপ্তাহিক হাটে এখন সারি সারি চাঁইয়ের পসরা। চলছে জমজমাট বেচাকেনা। ক্রেতারা প্রয়োজন অনুযায়ী দরদাম করে চাঁই কিনছেন। আকার ও মানভেদে প্রতি জোড়া চাঁই বিক্রি হচ্ছে ৩০০ থেকে ৫০০ টাকায়। এ ছাড়া চাঁইয়ের সঙ্গে ব্যবহৃত বাঁশের ‘গড়া’ মিলছে ৩০ থেকে ১৫০ টাকার মধ্যে। কেবল মাছ ধরাই নয়, বাঁশের তৈরি এই চাঁইয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে গ্রামীণ জীবনের পুরোনো ঐতিহ্য, জীবিকা ও বর্ষাকেন্দ্রিক লোকজ সংস্কৃতি।
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