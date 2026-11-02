বাংলাদেশ

দেয়ালে দেয়ালে খুলনার ইতিহাস ও জুলাইয়ের স্মৃতি

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ৫ নভেম্বরে খুলনা সফর ও ‘নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস’ উদ্বোধন উপলক্ষে নগরজুড়ে চলছে নানা প্রস্তুতি। এর অংশ হিসেবে খুলনা সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে নগরের বিভিন্ন দেয়াল নতুন করে সাজানো হচ্ছে রংতুলির আঁচড়ে। দেয়ালে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে খুলনার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি। পাশাপাশি নতুন করে আঁকা হচ্ছে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের গ্রাফিতি। দেয়ালে দেয়ালে শিল্পের ছোঁয়ায় তুলে ধরা হচ্ছে নগরের পরিচয় ও ইতিহাস

সাদ্দাম হোসেন
খুলনা
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খুলনা বিভাগের ঐতিহ্যবাহী স্থাপনার ছবি দেয়ালে আঁকা হয়েছে
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জুলাইয়ে শিক্ষার্থীদের আঁকা গ্রাফিতিগুলো নতুন করে রং করা হয়েছে
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কিছু লেখায় এসেছে ফন্টের পরিবর্তন
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স্টেশনের রঙিন দেয়াল
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দেয়ালে স্বাধীনতার প্রতিচ্ছবি
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চলছে আঁকাআঁকি
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জুলাইকে নতুন রঙে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে
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দেয়ালজুড়ে আঁকা হয়েছে নানা রঙের ঘুড়ি
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হাদিস পার্কের দেয়ালে গ্রামবাংলার ঐতিহ্য
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হাদিস পার্কের দেয়াল
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ইউনাইটেড ক্লাবের দেয়ালচিত্র
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শিশুকে যেন সুন্দরবনের বাঘ দেখাচ্ছেন বাবা
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খুলনা জেলা স্টেডিয়ামের দেয়ালচিত্র
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দেয়ালে শ্রমিকদের কর্মজীবনের চিত্র
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