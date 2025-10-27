গাইবান্ধার নান্দনিক ফ্রেন্ডশিপ সেন্টার
গাইবান্ধা জেলা শহর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে গাইবান্ধা-বালাসী সড়ক ঘেঁষে মাটির নিচে ভবন। নাম ফ্রেন্ডশিপ সেন্টার। এটি একটি বেসরকারি সংস্থা। পরিবেশবান্ধব পুরো ভবনটি মাটির উপরিভাগ থেকে ১০ ফুট নিচে অবস্থিত। এ কার্যালয় ভবন স্থাপত্যে আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে। ২০১২ সালের ১৮ নভেম্বর প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধন করা হয়। প্রায় আট বিঘা জমির ওপর গড়ে ওঠা সুন্দর এ ভবনের আয়তন ৩২ হাজার বর্গফুট। ফুলছড়ি উপজেলার কঞ্চিপাড়া ইউনিয়নের মদনেরপাড়া গ্রামে স্থানীয়ভাবে তৈরি ইটের গাঁথুনি দিয়ে নির্মিত ভবনটি দেখতে প্রতিদিনই কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমে।
১ / ১২
২ / ১২
৩ / ১২
৪ / ১২
৫ / ১২
৬ / ১২
৭ / ১২
৮ / ১২
৯ / ১২
১০ / ১২
১১ / ১২
১২ / ১২