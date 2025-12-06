পূর্বাচলে গাড়ির প্রদর্শনী
দিনব্যাপী রাজধানীর পূর্বাচলে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী প্রদর্শনী কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হলো জেনারেশন হুইলস নামের নতুন ও পুরোনো গাড়ির প্রদর্শনী। প্রদর্শনীর আয়োজন করে যুক্তরাজ্যের ইঞ্জিন অয়েল প্রতিষ্ঠান শেল হেলিক্স। এই গাড়ি প্রদর্শনীতে অংশ নেয় সাতটি ভিন্টেজ বা পুরোনো গাড়ির ক্লাব। সব মিলিয়ে ১১০টি পুরোনো গাড়ি প্রদর্শিত হয়। এ ছাড়া আরও অংশ নেয় বিভিন্ন দামি ব্র্যান্ডের ১৫০–এর বেশি নতুন গাড়ি। এসব গাড়ির মালিকেরাই প্রদর্শনীতে গাড়ি নিয়ে আসেন। আর মেলায় ১২টি নতুন গাড়ির ব্র্যান্ডও অংশ নেয়। সব মিলিয়ে নতুন ও পুরোনো তিন শতাধিক গাড়ি প্রদর্শনীতে অংশ নেয়। প্রদর্শনী ঘুরে এ ছবির গল্প।
