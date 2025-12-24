বাংলাদেশ

বড়দিনের প্রস্তুতি

আগামীকাল বৃহস্পতিবার খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব বড়দিন। এ উপলক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও গির্জায় গির্জায় চলছে সাজসজ্জা। বাসাবাড়ি, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানসহ নানা স্থানে শোভা পাচ্ছে বর্ণিল রূপে সাজানো ‘ক্রিসমাস ট্রি’ কিংবা সান্তা ক্রুজের ছবি। কেক কেটে এবং আরও নানা আয়োজনে আনন্দঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে দিনটি উদ্‌যাপিত হবে। গির্জায় গির্জায় চলবে বিশেষ প্রার্থনা। বড়দিনের প্রস্তুতির ছবি নিয়ে ছবির গল্প

১ / ৯
বড়দিনের প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে গির্জাগুলোকে নানাভাবে সজ্জিত করা হয়েছে। গোল্লা গির্জা, নবাবগঞ্জ, ঢাকা; ২৪ ডিসেম্বর
ছবি: প্রথম আলো
২ / ৯
ক্যাথেড্রাল ধর্মপল্লিতে যিশুখ্রিষ্টের প্রতিকৃতি ঘিরে আলোকসজ্জার ব্যবস্থার করা হয়েছে। সদর রোড, বরিশাল; ২৪ ডিসেম্বর
ছবি: সাইয়ান
৩ / ৯
বড়দিন উপলক্ষে আলপনা আঁকা হচ্ছে। সদর রোড, বরিশাল; ২৪ ডিসেম্বর
ছবি: সাইয়ান
৪ / ৯
গির্জার সাজসজ্জায় সহযোগিতা করছে শিশুরা। সদর রোড, বরিশাল; ২৪ ডিসেম্বর
ছবি: সাইয়ান
৫ / ৯
রঙিন কাগজ দিয়ে সাজসজ্জার কাজ চলছে। সদর রোড, বরিশাল; ২৪ ডিসেম্বর
ছবি: সাইয়ান
৬ / ৯
আলপনায় তুলে ধরা হচ্ছে বড়দিন। ডিঙ্গাডোবা বাগানপাড়া ক্যাথলিক গির্জা, রাজশাহী; ২৪ ডিসেম্বর
ছবি: শহীদুল ইসলাম
৭ / ৯
গির্জার অভ্যন্তরে নানদের প্রস্তুতি। জপমালা কুইন চার্চ, তেজগাঁও, ঢাকা; ২৪ ডিসেম্বর
ছবি: সাজিদ হোসেন
৮ / ৯
বড়দিনের অন্যতম অনুষঙ্গ ‘ক্রিসমাস ট্রি’ সাজানো হচ্ছে। জপমালা কুইন চার্চ, তেজগাঁও, ঢাকা; ২৪ ডিসেম্বর
ছবি: সাজিদ হোসেন
৯ / ৯
‘মেরি ক্রিসমাস’ লেখা স্ট্যান্ডে রং করার কাজ চলছে। জপমালা কুইন চার্চ, তেজগাঁও, ঢাকা; ২৪ ডিসেম্বর
ছবি: সাজিদ হোসেন
