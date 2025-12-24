বড়দিনের প্রস্তুতি

বড়দিনের প্রস্তুতি
আগামীকাল বৃহস্পতিবার খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব বড়দিন। এ উপলক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও গির্জায় গির্জায় চলছে সাজসজ্জা। বাসাবাড়ি, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানসহ নানা স্থানে শোভা পাচ্ছে বর্ণিল রূপে সাজানো ‘ক্রিসমাস ট্রি’ কিংবা সান্তা ক্রুজের ছবি। কেক কেটে এবং আরও নানা আয়োজনে আনন্দঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে দিনটি উদ্যাপিত হবে। গির্জায় গির্জায় চলবে বিশেষ প্রার্থনা। বড়দিনের প্রস্তুতির ছবি নিয়ে ছবির গল্প
