ব্লক প্রিন্ট কারিগরদের ব্যস্ততা
ঈদ সামনে রেখে রাজধানীর নিউমার্কেট ও চন্দ্রিমা সুপার মার্কেটে ব্লক প্রিন্টের দোকানগুলোতে এখন তুমুল ব্যস্ততা। কারিগরের নিপুণ হাতে কাঠের ছাঁচে কাপড়ের ওপর একের পর এক ফুটে উঠছে বাহারি নকশা। রং মেশানো থেকে শুরু করে কাঁচামাল প্রস্তুত, প্রিন্ট করা, শুকানো ও মান যাচাই সব ধাপেই ব্যাপক কর্মযজ্ঞ। ক্রেতারাও নিজেদের পছন্দের নকশা দিয়ে পোশাক রাঙিয়ে নিতে ভিড় করছেন। রঙের বৈচিত্র্য আর নান্দনিক নকশায় তৈরি হচ্ছে দৃষ্টিনন্দন সব পোশাক:
