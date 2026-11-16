তিস্তার ধূসর চরে কৃষকের ব্যস্ত প্রহর
তিস্তার জল কমতেই নদীর বুকে জেগে উঠেছে বিস্তীর্ণ বালুচর। সেই ধূসর চরেই এখন শুরু হয়েছে কৃষকের নতুন স্বপ্ন বোনার কর্মযজ্ঞ। কেউ ট্রাক্টর দিয়ে জমি চাষ করছেন, কেউবা রোপণ করছেন আলু, রসুন ও ক্ষীরার বীজ। পরিবারের নারী-পুরুষ থেকে শুরু করে ছোট-বড় সবাই এখন মাঠের কাজে ব্যস্ত। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত চরে চরে চলছে এই ব্যস্ততা। দিন কয়েকের মধ্যেই এই ধূসর প্রান্তর রূপ নেবে সবুজের সমারোহে। সম্প্রতি রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার মহিপুর, ছালাপাক ও রমাকান্ত এলাকা ঘুরে ছবিগুলো তোলা।
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