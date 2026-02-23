বোরো রোপণে কৃষকের ব্যস্ততা
বোরো ধান রোপণের এই ভরা মৌসুমে ব্যস্ততা বেড়েছে কৃষকের। যেন দম ফেলার ফুরসত নেই তাঁদের। জমি থেকে মুড়িকাটা পেঁয়াজ, রসুনসহ চৈতালি ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষকেরা বোরো ধান রোপণের কাজে হাত দিয়েছেন। আগেভাগেই তৈরি করেছেন বীজতলা। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় মাঠে ছুটে চলা। কেউ বীজতলা থেকে ধানের চারা তুলছেন, কেউ খেত প্রস্তুত করছেন, আবার কেউবা রোপণ করছেন ধান। মাঠজুড়ে বোরো রোপণে কৃষকের এমন ব্যস্ততা নিয়েই এই ছবির গল্প।
