চরের মরিচখেতে কৃষকের ব্যস্ততা
ফলন ভালো হওয়ায় বগুড়ার চরাঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে আগাম উচ্চফলনশীল হাইব্রিড জাতের মরিচ চাষের আগ্রহ বেড়েছে। তাই মরিচখেতের পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় পার করছেন তাঁরা। কেউ আগাছা পরিষ্কার করছেন, কেউ আবার নষ্ট হয়ে যাওয়া গাছ তুলেছেন। বিস্তীর্ণ চরজুড়ে এখন চোখে পড়ে শুধু মরিচের খেত। সম্প্রতি বগুড়ার সোনাতলা উপজেলার খাটিয়ামারী চরাঞ্চলের মরিচখেতে কৃষকদের কর্মব্যস্ততার এমন কিছু দৃশ্য নিয়ে এই ছবির গল্প।
প্রথম আলোকে নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে পেতে হলেএখানে ক্লিক করুন
১ / ৯
২ / ৯
৩ / ৯
৪ / ৯
৫ / ৯
৬ / ৯
৭ / ৯
৮ / ৯
৯ / ৯